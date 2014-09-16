Появилось видео полыхающих бытовок в Лавриках

Причина возгорания бытовок неизвестна.

В воскресенье, 24 октября, деревне Лаврики у железнодорожного переезда на шоссе полыхают бытовки. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

По данным источника, горели четыре бытовки. На кадрах видео можно наблюдать, как черные клубы дыма поднимаются в небо от горящих объектов. На данный момент информации о пострадавших в инциденте не поступало. Причина возгорания бытовок неизвестна.

Ранее мы писали о том, что воскресным утром 30 пожарных тушили частный дом в Парголово. Спасатели МЧС боролись с огнем 2,5 часа.

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