Воскресным утром 30 пожарных тушили частный дом в Парголово

Сегодня, 24 октября, в Выборгском районе Петербурга произошел крупный пожар, которому присвоили ранг № 1-Бис. По информации источника в экстренных службах, в Парголово вспыхнул частный дом.
Сведения о пожаре поступили в диспетчерскую службы спасения около 4:30. Выяснилось, что на улице Некрасова загорелся частный дом. С огнем отправились бороться 30 спасателей.
Пламя распространилось по площади 80 квадратных метров. Огонь повредил кровлю и мансарду здания. Спустя 2,5 часа пожар ликвидировали.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания.
Этой ночью в Петербурге произошел похожий пожар в особняке Столыпиных. Огонь охватил кровлю и мансарду.
Фото: Piter.tv
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