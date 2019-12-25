Воскресным утром 30 пожарных тушили частный дом в Парголово

Спасатели МЧС боролись с огнем 2,5 часа.

Сегодня, 24 октября, в Выборгском районе Петербурга произошел крупный пожар, которому присвоили ранг № 1-Бис. По информации источника в экстренных службах, в Парголово вспыхнул частный дом.

Сведения о пожаре поступили в диспетчерскую службы спасения около 4:30. Выяснилось, что на улице Некрасова загорелся частный дом. С огнем отправились бороться 30 спасателей.

Пламя распространилось по площади 80 квадратных метров. Огонь повредил кровлю и мансарду здания. Спустя 2,5 часа пожар ликвидировали.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания.

Этой ночью в Петербурге произошел похожий пожар в особняке Столыпиных. Огонь охватил кровлю и мансарду.

Фото: Piter.tv