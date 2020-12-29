Две из них были идентичны двум, обнаруженным у норок в Дании.

В организме заразившейся россиянки развилось 18 мутаций коронавируса. Её случай описали учёные в предпринте, опубликованном на virological.org.

Подчёркивается, что у пациентки был сниженный иммунитет. Известно, что ей 47 лет, у неё была выялена злокачественная лимфома. Коронавирусом она заразилась в апреле — во время прохождения курса химиотерапии. Положительные результаты на COVID-19 она получала вплоть до 9 сентября.

Медики исследовали мазки, которые брали у пациентки весной и в конце лета. Было обнаружено 18 мутаций — две из них были идентичны двум, обнаруженным у норок в Дании. Авторы материала отметили, что подобную мутацию уже находили у пациента с ослабленным иммунитетом. Его лечили плазмой с антителами.

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