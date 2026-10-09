Петербуржцам рассказали, как сменить поликлинику и что делать при отказе в прикреплении

Эксперты отметили, что единых требований к подтверждению фактического проживания нет, но перегруженная клиника может запросить документы.

Издание "Вечерний Санкт-Петербург" выяснило, что прикрепление к поликлинике является не формальностью, а необходимостью, так как без него сложно записаться к врачу, пройти диспансеризацию или оформить больничный. По данным ТФОМС Петербурга, за первый квартал 2026 года сменили поликлинику 105 428 горожан.

У каждого гражданина, застрахованного в системе ОМС, есть полис, который дает право на бесплатную помощь в государственных и некоторых частных клиниках. Федеральный закон гарантирует право самостоятельно выбирать медицинскую организацию. Перед подачей заявления издание советует проверить, входит ли клиника в систему ОМС, через сайт фонда или портал "Здоровье петербуржца".

Член постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСа VII созыва Вячеслав Бороденчик отметил, что сегодня есть возможность прикрепиться как лично, так и через портал "Госуслуги". Он подчеркнул, что необходимо развивать оба формата. Для онлайн-подачи потребуется подтвержденная учетная запись, а решение принимается в течение шести рабочих дней. Бороденчик также пояснил, что если сама поликлиника устраивает, а врач – нет, менять организацию не обязательно: можно выбрать другого специалиста очно, но не чаще одного раза в год, чтобы сохранить баланс нагрузки на систему.

Юрист медицинской адвокатуры "Онегин групп" Алексей Николаев рассказал, что закон различает место жительства и место пребывания, но на практике поликлиники ориентируются на фактический адрес. С трудностями столкнулся петербуржец Борис, состоявший на учете как человек без определенного места жительства: после его обращения в прокуратуру ведомство напомнило медучреждению о праве граждан на выбор, и вопрос был решен. Юристы бюро "Кацайлиди и партнеры" привели кейс беременной женщины, которой отказали в прикреплении из-за проживания не по прописке, сославшись на перегрузку. После мотивированной жалобы отказ был пересмотрен.

Эксперты отметили, что единых требований к подтверждению фактического проживания нет, но перегруженная клиника может запросить документы. При этом вызов врача на дом будет организован организацией, обслуживающей территорию фактического проживания. Директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович пояснила, что самой распространенной причиной отказа является превышение нормативов нагрузки. Согласно правилам Минздрава, на одного терапевта должно приходиться 1700 пациентов. Алексей Николаев подтвердил, что такой отказ признается правомерным, что поддержано судебной практикой. В случае необоснованного отказа издание рекомендует требовать письменный документ для дальнейшего обжалования. При этом получить бесплатную помощь позволяет программа модернизации первичного звена здравоохранения на 2026–2030 годы.

Фото: Piter.TV