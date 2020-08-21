В организме Навального нашли опасное вещество

Какое именно вещество обнаружено в организме политика не сообщается.

В организме Навального нашли опасное для окружающих вещество. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на юриста ФБК Ивана Жданова.

Транспортная полиция утверждает, что это тайна следствия. Жене и представителям оппозиционера информация не предоставляется. Однако данное вещество смертельно опасно и представляет угрозу не только жизни Алексея Навального, но и окружающим. Врачи решили, что оппозиционера нельзя вывозить из омской больницы, чтобы доставить на лечение в Германию. В 4:00 мск из Германии за Навальным направили самолет, чтобы доставить его в одну из немецких клиник. Врач говорит, что перевозить пациента нельзя так как состояние политика нестабильно.

Необходимо добиться полной стабилизации пациента. - Александр Мураховский, главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1)

Ранее мы сообщили, что Германия выслала самолет за Алексеем Навальным.

Видео: YouTube / Алексей Навальный