В оперштабе прокомментировали слухи о возможном "закрытии" Москвы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
По его словам, закрывать столицу не будут, вводить новые жёсткие ограничения тоже, так как эпидемиологическая обстановка в Москве остаётся стабильной.
Пик эпидемии в Москве пройден, нового взрывного роста не ожидается.
источник "Интерфакса" в оперативном штабе
Отмечается, что последние несколько недель по интернету распространяются слухи о том, что в Москве вновь введут жёсткие карантинные меры после единого дня голосования 13 сентября.
Источник рассказал, что в Москве в ближайшие недели заболеваемость коронавирусом ожидается на уровне 500-800 новых случаев в сутки, что для столицы не критично. Планируется, что именно такой уровень будет сохраняться до появления вакцины от COVID-19.
Ранее Белоруссия объяснила отказ приглашать иностранных наблюдателей на выборы.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все