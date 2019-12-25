Эпидемиологическая обстановка в Москве остаётся стабильной.

В оперштабе прокомментировали слухи о возможном "закрытии" Москвы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

По его словам, закрывать столицу не будут, вводить новые жёсткие ограничения тоже, так как эпидемиологическая обстановка в Москве остаётся стабильной.

Пик эпидемии в Москве пройден, нового взрывного роста не ожидается. источник "Интерфакса" в оперативном штабе

Отмечается, что последние несколько недель по интернету распространяются слухи о том, что в Москве вновь введут жёсткие карантинные меры после единого дня голосования 13 сентября.

Источник рассказал, что в Москве в ближайшие недели заболеваемость коронавирусом ожидается на уровне 500-800 новых случаев в сутки, что для столицы не критично. Планируется, что именно такой уровень будет сохраняться до появления вакцины от COVID-19.

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