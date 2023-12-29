В онкоцентре в Песочном появился бюст профессора Николая Напалкова

Также академик создал школу онкологов-экспериментаторов и эпидемиологов.

В ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов помощи (онкологический) имени Н. П. Напалкова" установили памятный бронзовый бюст академика РАМН, доктора медицинских наук, профессора Николая Напалкова. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев 30 июля.

Николай Напалков отучился в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте в 1956 году, а в аспирантуре являлся учеником академика АМН СССР Л. М. Шабада в Институте онкологии АМН СССР. Его назначили руководителем отдела онкологии ВОЗ, после – заместителем генерального директора ВОЗ. Также академик создал школу онкологов-экспериментаторов и эпидемиологов.

В прошлом году, при участии губернатора Северной столицы, имя выдающегося ученого-онколога Николая Напалкова присвоили онкоцентру.

Николай Павлович Напалков внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой онкологии. Главное в его жизни было служение людям. Им и его учениками была заложена та основа, которая позволила нам сегодня вывести на высокий уровень оказание помощи онкологическим больным. Губернатор Петербурга

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Фото: Telegram / Эргашев в Telegram