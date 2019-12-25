Онколог рассказала, почему петербуржцы стали чаще болеть раком кожи

Причиной этому стали перепады температур и солярии.

В последние годы в Петербурге зафиксирован рост числа людей, заболевших раком кожи. Как рассказала хирург-онколог, заведующая консультативно-диагностического центра НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Наталия Минина, виной всему стали перепады температур и солярии. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Развитие одной из самых агрессивных опухолей кожи – меланомы – медики чаще всего связывают с воздействием солнечного света. Поскольку в Петербурге в среднем бывает всего 62 солнечных дней, горожане отправляются на юг не только летом, но и зимой. По словам Мининой, резкие перепады температур и воздействия ультрафиолета негативно сказываются на коже. Кроме того, многие на отдыхе часто пренебрегают средствами защиты.

Также немалое количество петербуржцев регулярно посещает солярий. Онколог заявила, что загорать под искусственным солнцем тоже рискованно.

Врачей радует то, что горожане стали внимательнее относиться к своему здоровью и чаще обращаться за помощью к специалистам. Это позволяет выявить рак кожи на ранней стадии.

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