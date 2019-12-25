Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак

Российские ученые создали онколитические вирусы, избирательно влияющие на раковые клетки.

Татьяна Голикова рассказала о создании первых вариантов онколитических вирусов, убивающих рак. Об этом вице-премьер России сообщила президенту Владимиру Путин во время совещания, собранного по вопросам развития генной инженерии. По словам чиновницы, российские ученые создали два вируса, которые способны избирательно уничтожать раковые клетки в организме человека.

По словам Татьяны Голиковой, данные задачи выполняют представители Института молекулярной биологии имени Энгельгардта. Они разрабатывают препараты нового поколения. Вирусы против рака создаются на базе центра генетических технологий в области медицины.

Эта тема на сегодняшний день является также очень актуальной прокомментировала Татьяна Голикова

Вице-премьер РФ подчеркнула, что данное исследование является важным, так как находится в приоритетных задачах российского национального проекта "Здравоохранение".

Голикова отрицает обвинения в манипулировании статистикой по COVID-19.