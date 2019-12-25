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Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Сегодня, 17:28
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matveyvn

Голикова надеется, что летом жизнь наладится

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Но, по её словам, давать стопроцентные прогнозы сейчас нельзя.

Вице-премьер Татьяна Голикова надеется, что летом жизнь наладится. Мнением она поделилась, говоря о том, когда Россия сможет полностью снять ограничения из-за пандемии коронавируса.

Она подчеркнула, что возвращение к нормальной жизни летом станет возможно, если сейчас граждане будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

- Мы всегда руководствуемся тем, что если все мы соблюдаем и требования главных санитарных врачей, и требования к своему общежитию. - Татьяна Голикова, вице-премьер.

Но, по её словам, давать стопроцентные прогнозы сейчас нельзя, так как человечество имеет дело с новым вирусом и развитие эпидемии сейчас предсказать невозможно.

Ранее Голикова заявила о готовности 11 регионов к выходу из карантина.

Теги: голикова, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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