Голикова заявила о готовности 11 регионов к выходу из карантина

Еще 22 региона могут в скором времени начать смягчение ограничений.

В России 11 из 85 регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, сразу со второго этапа. Об этом на совещании с участием Владимиром Путиным сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Помимо этого она добавила, что 22 региона бы начать смягчение ограничительных мер, если обеспечат 50% свободных больничных коек и охват тестированием не менее 70 на 100 тыс. населения. Первым показателем, необходимым для начала снятия ограничений, является коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше или равен 1.

Ранее мы писали о том, что Голикова сказала смертность в РФ ниже, чем по миру.

С начала эпидемии во всей России зафиксировано 221 344 случаев заболевания COVID-19, 39 801 человек выздоровело, 2 009 скончались.

Видео: kremlin.ru