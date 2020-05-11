Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса

С начала эпидемии во всей России зафиксировано 221 344 случаев заболевания COVID-19.

Показатели смертности от коронавируса в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем по миру. Об этом во время совещания с Владимиром Путиным заявила вице-премьер Голикова.

По ее словам, этого удалось достичь благодаря сокращению периода от даты заболевания до госпитализации, снижения удельного веса пневмоний в структуре инфицированных и уменьшение темпов прироста заболевших. Сейчас темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в России снизились почти в пять раз и составляют 5,6%.

С начала эпидемии во всей России зафиксировано 221 344 случаев заболевания COVID-19, 39 801 человек выздоровело, 2 009 скончались.

Видео: kremlin.ru