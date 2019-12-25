Петербуржцам предложили в октябре посчитать птиц

В четверг, 1 сентября, стало известно о том, что в Северной столице намерены посчитать птиц. Об этом сообщило в Сети ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга".
Как оказалось, учет пернатых будут осуществлять на всем континенте от Атлантического до Тихого океанов. Отмечается, что любой волонтер может выбрать одну точку учета либо считать всех встреченных птиц в ходе маршрута.
Анкету горожане могут заполнить прямо во время подсчета.
Ранее мы сообщали о том, что девять щенков поступили на службу в петербургское управление ФСИН.
Фото:pixabay
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