Петербуржцам предложили в октябре посчитать птиц

Учет пернатых в эти выходные пройдет на всем континенте от Атлантического до Тихого океанов.

В четверг, 1 сентября, стало известно о том, что в Северной столице намерены посчитать птиц. Об этом сообщило в Сети ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга".

Как оказалось, учет пернатых будут осуществлять на всем континенте от Атлантического до Тихого океанов. Отмечается, что любой волонтер может выбрать одну точку учета либо считать всех встреченных птиц в ходе маршрута.

Анкету горожане могут заполнить прямо во время подсчета.

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