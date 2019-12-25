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Петербуржцам предложили в октябре посчитать птиц
Сегодня, 14:15
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцам предложили в октябре посчитать птиц

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Учет пернатых в эти выходные пройдет на всем континенте от Атлантического до Тихого океанов.

В четверг, 1 сентября, стало известно о том, что в Северной столице намерены посчитать птиц. Об этом сообщило в Сети ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга".

Как оказалось, учет пернатых будут осуществлять на всем континенте от Атлантического до Тихого океанов. Отмечается, что любой волонтер может выбрать одну точку учета либо считать всех встреченных птиц в ходе маршрута.

Анкету горожане могут заполнить прямо во время подсчета. 

Ранее мы сообщали о том, что девять щенков поступили на службу в петербургское управление ФСИН.

Фото:pixabay

Теги: общеевропейский учет птиц, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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