В октябре в Петербурге посадили почти 2 тысячи деревьев

Традиционный субботник провести не удалось, напомнили в городской администрации.

Стало известно, что в начале октября в Петербурге стартовал осенний период благоустройства. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В городской администрации напомнили, что традиционный субботник провести не удалось из-за сложной эпидемической ситуации. В настоящее время при благоустройстве специалисты уделяют внимание сохранению зеленых зон, посадке новых деревьев и кустарников.

Отмечается, что за 14 дней предприятия садово-паркового хозяйства привели в порядок почти четыре тысячи локаций, которые можно причислить к садам, скверам и другим зонам зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). От мусора очищены более 42 тысяч квадратных метров в садах и скверах, отремонтированы более 6 тысяч квадратных метров дорожек и площадок.

С момента старта "месячника" благойстройства специалисты высадили 1806 деревьев и 11616 кустов – 726 деревьев и 3053 кустарника высадили за счет средств муниципалитетов (ОМСУ) и администраций районов города.

Ранее мы сообщали о том, что теплоэнергетики завершили ремонтные работы в Московском районе Петербурга. Специалисты заменили четыре метра ненадежного трубопровода на проспекте Космонавтов. Кроме того, на соответствующем участке произвели диагностику и переподключили пользователей.

Фото: Piter.tv