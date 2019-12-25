Также завершается строительство школы на 1000 мест.

В октябре в Кудрово начал работать еще один детский сад, также завершается строительство школы на 1000 мест. Данные объекты осмотрел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Детский сад комбинированного вида № 1 посещают 200 детей от 3 до 7 лет. Школа на 1000 мест в Кудрово на Столичной улице готова на 96%. Внутри здания уже расставляют мебель и парты. Образовательное учреждение планируется открыть в 2023 году.

В следующем году планируем построить восемь детсадов и три школы. Это хорошие темпы, но мы понимаем, что этого недостаточно. Будем привлекать инфраструктурные кредиты и облигации. Александр Дрозденко

Также губернатор сообщил о планах построить новую ледовую арену в Янино-1 по концессионному соглашению.

Ранее Ленобласть перевыполнила нацпроектный план по восстановлению лесов.

Фото: пресс-служба региональной администрации