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В октябре в Кудрово начал работать еще один детский сад
Сегодня, 13:57
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В октябре в Кудрово начал работать еще один детский сад

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Также завершается строительство школы на 1000 мест.

В октябре в Кудрово начал работать еще один детский сад, также завершается строительство школы на 1000 мест. Данные объекты осмотрел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Детский сад комбинированного вида № 1 посещают 200 детей от 3 до 7 лет. Школа на 1000 мест в Кудрово на Столичной улице готова на 96%. Внутри здания уже расставляют мебель и парты.  Образовательное учреждение планируется открыть в 2023 году.

В следующем году планируем построить восемь детсадов и три школы. Это хорошие темпы, но мы понимаем, что этого недостаточно. Будем привлекать инфраструктурные кредиты и облигации.

Александр Дрозденко

Также губернатор сообщил о планах построить новую ледовую арену в Янино-1 по концессионному соглашению.

Ранее Ленобласть перевыполнила нацпроектный план по восстановлению лесов.

Фото: пресс-служба региональной администрации

Теги: детский сад, кудрово, школа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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