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В октябре из Самары в Петербург добавят еще один авиарейс
Сегодня, 9:24
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IRINA_CHALKINA

В октябре из Самары в Петербург добавят еще один авиарейс

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Самолеты будут летать по нечетным дням недели.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что авиакомпания "Победа" запускает дополнительный рейс из Самары в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

Известно, что для перевозок задействуют Boeing 737 – 800, который долетит до Северной столицы за 2 часа 15 минут. Рейсы будут осуществляться по нечетным дням недели. Так, из Самары самолет вылетит в 14:00, а вылет из Петербурга запланирован на 10:15. 

Рейс запустят с 27 октября. 

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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