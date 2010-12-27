В октябре из Самары в Петербург добавят еще один авиарейс

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что авиакомпания "Победа" запускает дополнительный рейс из Самары в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.
Известно, что для перевозок задействуют Boeing 737 – 800, который долетит до Северной столицы за 2 часа 15 минут. Рейсы будут осуществляться по нечетным дням недели. Так, из Самары самолет вылетит в 14:00, а вылет из Петербурга запланирован на 10:15.
Рейс запустят с 27 октября.
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Фото:pixabay
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