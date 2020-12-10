В окрестностях Приозерска запечатлели северное сияние

Если вглядеться в переливы, то можно разглядеть падающие звезды.

Вечером 9 декабря антициклон и сильная магнитная буря подарили жителям Ленобласти красочное северное сияние. Об этом сообщил Telegram-канал "Астро Фото Болото".

За небесными переливами можно было наблюдать в бухте Моторная в окрестностях Приозерска. Тем, кому посчастливилось это увидеть, запечатлели все на видео. Если внимательно вглядеться в кадры, то можно разглядеть падающие звезды.

В ночь на 8 декабря охотники за северным сиянием получили еще один трофей. Наблюдая за небосклоном на границе Ленобласти и Карелии, они видели, как движется Млечный путь.

Ранее мы писали, что декабрьские запасы солнца в Петербурге подходят к концу.

Видео: Telegram / "Астро Фото Болото"