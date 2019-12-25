Декабрьские запасы солнца в Петербурге подходят к концу

Температура воздуха сегодня составит -2…-4 градуса.

В четверг, 10 декабря, антициклон, медленно уходящий на восток, будет постепенно уменьшать свое влияние на погоду в Петербурге. В небе начнут появляться разрозненные облачные поля, однако до осадков дело пока не дойдет. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня составит -2…-4 градуса. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что на улицах Петербурга к 2025 году увеличат число камер видеонаблюдения в четыре раза.

Фото: Instagram / alexandr_bvb1991