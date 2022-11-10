В окрестностях Кудрово загорелся строительный мусор

Пожар локализован. Информации о пострадавших нет.

В понедельник, 12 июня, в Кудрово вспыхнули 200 кубометров строительного мусора. Об этом сообщили в Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области.

На место возгорания приехали дежурные 150 пожарной части ГКУ "Леноблпожспас" и Экомилиция. Они подтвердили, что свалка находится в границах Заневского поселения Кудрово на землях сельхозназначения для ведения соответствующих задач.

Составлен акт осмотра территории. Подготовлены материалы для направления в Россельхознадзор, который должен контролировать территорию.

Пожар локализован. Дежурные пролили углубления в местах предполагаемых очагов. Информации о пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: на территории бывшего изолятора "Кресты" произошло возгорание.

Видео: Телеграм / Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области