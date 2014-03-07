На территории бывшего изолятора "Кресты" произошло возгорание

По предварительным данным, пострадавших нет.

В воскресенье, 11 июня, территорию бывшего следственного изолятора "Кресты" охватил пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеров в 19:42. Пожар охватил 50 "квадратов". Пламя тушили три единицы техники и 15 человек личного состава.

По словам очевидцев, перед пожаром был слышен громкий хлопок. В 20:35 огонь был ликвидирован.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, что комплекс зданий бывшей тюрьмы "Кресты" на Арсенальной набережной был передан под управление АО "ДОМ. РФ".

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