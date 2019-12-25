В офисе Зеленского прокомментировали скандал с вышиванкой-косовороткой

Дизайнер вышиванки рассказал о своей работе.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского прокомментировали скандал с вышиванкой-косовороткой. Советник администрации Михаил Подоляк в интервью для местного интернет-издания Obozrevatel раскритиковал "немотивированные" обвинения, связанные с появлением главы государства в национальной одежде. Он напомнил, что многие приняли украинскую вышиванку за русскую косоворотку. Чиновник полагает, что у наряда не было одной модели, узора или образа.

Напомним, что вышиванка, в которой Зеленский появился на публике, является современной интерпретацией региональных особенностей Украины. Дизайнером одежды выступил Артем Климчук. Он создал наряд исходя из имеющихся в музеях эскизов.

Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке. Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы. Артем Климчук, укранский дизайнер

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки 20 мая. Он разместил в социальной сети Instagram фото с супругой. В кадре пара запечатлена в национальной одежде.

Захарова оценила фото Зеленского в русской косоворотке.

Фото: zelenskiy_official

