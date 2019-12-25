В офисе "Открытой России" проходят обыски

Силовики заинтересовались организацией в связи с неким уголовным делом.

В субботу, 5 сентября, сотрудники ОМОН посетили петербургский офис общественной организации "Открытая Россия" с обысками. Об этом сообщил "ОВД-Инфо".

По словам координатора организации Анастасии Бураковой, силовики намерены изъять реквизит, необходимый для проведения оппозиционной акции "Кормим голубей" у Гостиного двора. Сотрудники, оказавшиеся в офисе, долгое время не выходили на связь.

Сами представители ОМОН объясняют операцию возбуждением уголовного дела.

Ранее мы рассказали о том, что председателю "Открытой России" отменили штраф за поминки по Конституции в Петербурге.

Фото: Piter.TV