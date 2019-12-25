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Председателю "Открытой России" отменили штраф за поминки по Конституции в Петербурге
Сегодня, 15:18
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smirenny

Председателю "Открытой России" отменили штраф за поминки по Конституции в Петербурге

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Председателя организации привлекли к ответственности за акцию у Конституционного суда.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что городской суд Петербурга вернул на новое рассмотрение дело о правонарушении председателя незарегистрированной общественной организации "Открытая Россия". Анастасия Буракова провела траурную акцию у Конституционного суда. 

Сама Буракова сообщила об отмене постановления Октябрьского районного суда на странице в соцсети. Суд оценил акцию в 10 тысяч рублей. Отмечается, что дело рассматривал судья, который занимался жалобами петербуржцев, которые получили штрафы за поддержку фигурантов дела "Сети"*. Адвокаты Бураковой направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее мы писали, что петербургская "Ночлежка" объявила сбор питьевой воды для бездомных людей.

Фото: Piter.TV

Теги: дело сети, конституционный суд, фигуранты дела сети
Категории: Лента новостей,

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