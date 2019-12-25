В школе Московского района Петербурга зафиксировали вспышку коронавируса

Вирус выявили у нескольких педагогов, среди детей заболевших пока нет.

В школе №684, расположенной в Московском районе Петербурга, выявили коронавирус. Как сообщила "Фонтанка" 2 октября, вспышку заболевания зафиксировали среди педагогического состава.

Отмечается, что на больничный ушли более 10 сотрудников вместе с директором Владимиром Ковтуном, у четверых учителей подтвердилось наличие COVID-19. Однако, по информации СМИ, администрация школы бездействует, а пока здоровые педагоги в панике и боятся выходить на работу. В районной администрации заявили, что в школе провели дополнительные противоэпидемические мероприятия, а сам учебный процесс идет в привычном режиме. Среди учащихся больных коронавирусом пока не заметили, а из 150 педагогов действительно больны только трое.

Ранее мы сообщали, что власти Петербурга пока не планируют переносить школьные каникулы.

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