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Одна из петербургских компаний незаконно легализовала нахождение в России 143 мигрантов
Сегодня, 17:16
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nadezhda_sib

Одна из петербургских компаний незаконно легализовала нахождение в России 143 мигрантов

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Она заключала с ними фиктивные трудовые договоры.

Прокуратура Адмиралтейского района проверила соблюдение миграционного законодательства в ООО "Меридиан". Оказалось, что в одном из домов на набережной Обводного канала организация поставила на миграционный учет 143 иностранных гражданина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга. 

При этом компания не вела деятельность по этому адресу и мигранты с ней связаны не были. Было установлено, что общество "Меридиан" заключало с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры. Тем самым оно легализовало их право на нахождение в России. 

По результатам материалов дела следственные органы возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге осудили фигурантов дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинки. 

Фото: pixabay.com

Теги: мигранты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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