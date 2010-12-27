Одна из петербургских компаний незаконно легализовала нахождение в России 143 мигрантов

Она заключала с ними фиктивные трудовые договоры.

Прокуратура Адмиралтейского района проверила соблюдение миграционного законодательства в ООО "Меридиан". Оказалось, что в одном из домов на набережной Обводного канала организация поставила на миграционный учет 143 иностранных гражданина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

При этом компания не вела деятельность по этому адресу и мигранты с ней связаны не были. Было установлено, что общество "Меридиан" заключало с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры. Тем самым оно легализовало их право на нахождение в России.

По результатам материалов дела следственные органы возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге осудили фигурантов дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинки.

Фото: pixabay.com