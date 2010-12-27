В Петербурге осудили фигурантов дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинки

Осужденные жестоко избили и задушили блокадницу в ее квартире.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении фигурантов дела об убийстве блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра Нины Мациной. Галину Гусейнову и Размика Акобяна признали виновными и приговорили к 15 и 7 годам колонии соответственно. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, Гусейнова, работая в одной из благотворительных общественных организаций, ухаживала за 93-летней одинокой блокадницей, ветераном ВОВ, инвалидом II группы, старейшим работником Мариинского театра Ниной Мациной. Узнав о сбережениях и имуществе ветерана, осенью 2017 года осужденная создала преступную группировку, чтобы напасть на потерпевшую. Соучастниками Гусейновой стали Сенник Нароян (тело нашли в конвойном помещении) и Размик Акобян.

20 ноября 2017 года женщина проникла в квартиру блокадницы, впустила в нее Нарояна. Акобян остался снаружи следить за окружающей обстановкой. Потерпевшею жестоко избили, нанеся ей не менее 25 ударов кулаками. После грабители вынесли из квартиры банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке, а также не менее 130 тысяч рублей. Затем Гусейнова и Нароян задушили пенсионерку и вместе с Акобяном скрылись с места происшествия. Подозреваемые по делу были задержаны в прошлом году.

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Фото: Piter.TV