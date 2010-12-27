Во Всеволожском районе Ленобласти нашли труп пожилой женщины с гематомами

Предположительно, ее забил до смерти собственный сын.

Во вторник, 9 июля во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала 40-летнего мужчину. Предположительно, он забил собственную мать до смерти. Об этом сообщил "Регион online" с ссылкой на пресс-службу СУ СК по Ленинградской области.

Убийство произошло в поселке Щеглово в понедельник, 8 июля. Следователи нашли в квартире тело 67-летней женщины с многочисленными гематомами.

Точная причина смерти еще не установлена. Сейчас следствие изучает биоматериалы и отпечатки пальцев на месте происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое злоумышленников похитили и избивали мужчину в Приозерске.

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