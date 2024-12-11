Жители дома на улице Тельмана пережили пятиэтажный потоп

Вода неожиданно хлынула посреди ночи.

Жители дома № 43, корпус 3 по улице Тельмана в Санкт-Петербурге стали свидетелями настоящего потопа. Очевидцы поделились видео с места происшествия в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", на котором запечатлен "водопад" высотой в пять этажей, льющийся по лестницам и стенам парадной.

Один из комментаторов иронично заметил: "Есть Саблинские пещеры, а это Тельмановские водопады".

В аварийной службе Piter.TV сообщили, что в настоящее время авария устранена. Причиной потопа стал прорыв гибкой трубы в одной из квартир девятиэтажного дома.

Ранее Piter.TV сообщал, что вора-лудомана, обокравшего ювелирный магазин на Михайловской, заключили под стражу.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"