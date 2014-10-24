В общежитии СПбГУ расселяли 29 студентов, заболевших коронавирусом

Студентов поселили на изоляцию в Курортном районе.

В общежитии СПбГУ в Петергофе расселили 29 студентов, заболевших коронавирусом. Об этом официально 16 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего было выявлено 29 заболевших в период с 13 по 16 декабря. Студенты оказались госпитализированы, а тех, кто контактировал с заболевшими и не привился, отправили на изоляцию в пансионат "Балтийский чемпион" в Курортном районе.

Ранее сообщалось, что студенты не смогут вернуться из санатория даже с отрицательным тестом. Они должны провести в самоизоляции 14 дней. В общежитии на улице Халтурина проводится дезинфекция.

Фото: Piter.tv