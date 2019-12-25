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Из общежития СПбГУ в Петергофе массово вывезли студентов на самоизоляцию
Сегодня, 9:19
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Из общежития СПбГУ в Петергофе массово вывезли студентов на самоизоляцию

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Причиной, по предварительным данным, стала вспышка заболевания коронавирусом.

Студентов 8-го общения СПбГУ массово эвакуировали в инфекционный санаторий в Курортном районе. По информации Студенческого совета, причиной стало большое количество заболевших COVID-19 среди учащихся.

По словам начальника управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий  Дмитрий Михайлова, студенты смогут вернуться в общежитие после получения отрицательного результата ПЦР-теста. Сейчас в общежитии на улице Халтурина в Петергофе проводится дезинфекция. 

По информации студенческого Telegram-канала "Лупа и Пупа", студенты не смогут вернуться из санатория даже с отрицательным тестом. Они должны провести в самоизоляции 14 дней.

Студентка магистратуры Анна Рухлядева написала о том, что вакцинированные студенты могли изолироваться по желанию.

Фото: Яндекс.Карты

Теги: общежитие, санаторий, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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