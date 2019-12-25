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В общественном транспорте Ленобласти начали проверять наличие масок у водителей и пассажиров
Сегодня, 16:45
52
lizapoluda

В общественном транспорте Ленобласти начали проверять наличие масок у водителей и пассажиров

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Кроме того, водителям необходимо иметь под рукой санитарные книжки.

В среду, 6 мая, сотрудники Управления Ленобласти по транспорту провели проверки в общественном транспорте Гатчинского и Всеволожского районов на предмет наличия средств защиты у пассажиров и водителей. Об этом сообщил Online47.

Также у сотрудников транспортных служб проверили лицензии на перевозку и наличие санитарных книжек. 

Напомним, что в ближайшее время в 29 населенных пунктах Ленобласти начнет действовать "масочный" режим, о котором также предупредили пассажиров.

Фото: Online47

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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