В общественном транспорте Ленобласти начали проверять наличие масок у водителей и пассажиров

В среду, 6 мая, сотрудники Управления Ленобласти по транспорту провели проверки в общественном транспорте Гатчинского и Всеволожского районов на предмет наличия средств защиты у пассажиров и водителей. Об этом сообщил Online47.
Также у сотрудников транспортных служб проверили лицензии на перевозку и наличие санитарных книжек.
Напомним, что в ближайшее время в 29 населенных пунктах Ленобласти начнет действовать "масочный" режим, о котором также предупредили пассажиров.
Фото: Online47
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