Стал известен список городов Ленобласти, в которых вводится "масочный" режим

В перечень вошли 29 населенных пунктов.

С пятницы, 8 мая, в 7 районах Ленобласти будет введен "масочный" режим. Список опубликовал губернатор Александр Дрозденко в своем Instagram-акаунте.

Так, средства личной защиты необходимо будет носить жителям 29 населенных пунктов:

В Бокситогорском районе: Бокситогорск, Пикалево, Селиваново;

В Выборгском районе: Выборг, Гончаровой, Первомайское, Рощино;

Во Всеволожском районе: Всеволожск, Бугры, Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Новосергиевка, Сертолово, Старая, пгт им. Морозова, Янино-1;

В Гатчинском районе: Гатчина, Коммунар, Новый Свет, Никольское, Сиверский, Тайцы;

В Ломоносовском районе: Новоселье;

В Приозерском районе: Приозерск, Сосново;

В Тосненском районе: Тосно, Никольское, Ульяновка.

Напомним, что Дрозденко объявил о введении особых мер в перечисленных городах и поселениях во вторник, 5 мая, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Районы, не попавшие список, в скором времени могут выйти из режима самоизоляции.

Ранее мы рассказали о том, что рабочие фабрики в Ленобласти, несмотря на ночной пожар, не прекратили шить маски.

Фото: Pixabay