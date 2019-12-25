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Стал известен список городов Ленобласти, в которых вводится "масочный" режим
Сегодня, 12:15
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lizapoluda

Стал известен список городов Ленобласти, в которых вводится "масочный" режим

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В перечень вошли 29 населенных пунктов.

С пятницы, 8 мая, в 7 районах Ленобласти будет введен "масочный" режим. Список опубликовал губернатор Александр Дрозденко в своем Instagram-акаунте. 

Так, средства личной защиты необходимо будет носить жителям 29 населенных пунктов:

В Бокситогорском районе: Бокситогорск, Пикалево, Селиваново;

В Выборгском районе: Выборг, Гончаровой, Первомайское, Рощино;

Во Всеволожском районе: Всеволожск, Бугры, Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Новосергиевка, Сертолово, Старая, пгт им. Морозова, Янино-1;

В Гатчинском районе: Гатчина, Коммунар, Новый Свет, Никольское, Сиверский, Тайцы;

В Ломоносовском районе: Новоселье;

В Приозерском районе: Приозерск, Сосново;

В Тосненском районе: Тосно, Никольское, Ульяновка.

Напомним, что Дрозденко объявил о введении особых мер в перечисленных городах и поселениях во вторник, 5 мая, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Районы, не попавшие список, в скором времени могут  выйти из режима самоизоляции. 

Ранее мы рассказали о том, что рабочие фабрики в Ленобласти, несмотря на ночной пожар, не прекратили шить маски.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Аноним
Сегодня 13:02

А кто будет это контролировать? Кудрово вообще все на улице. С детьми и, в большинстве своём, без масок. 

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