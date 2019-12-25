Речь идет о проходе между набережной реки и улицей Рентгена.

В среду, 16 сентября, стало известно, что в общественном пространстве на Карповке появится пешеходная зона. Речь идет о зоне между набережной реки и улицей Рентгена.

Сейчас на этой улице находятся склады "Петербургтеплоэнерго". Склады перенесут и сделают в проходе пешеходную зону. В Смольном рассказали, что город хочет расширять общественные пространства и делать их еще более удобными. Какие еще общественные пространства будут расширять в ближайшее время, не указывается.

Piter.TV узнал, что выращивают в общественном огороде на набережной Карповки.

Фото: peterburg2.ru