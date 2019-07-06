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Piter.TV узнал, что выращивают в общественном огороде на набережной Карповки

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Активисты посадили растения на грядке в форме лодки.

На набережной реки Карповки появился общественный огород. Активисты построили грядку в форме лодки и посадили там дачные растения. Теперь любой желающий может следить за тем, как растут помидоры и кабачки.

В заднем отсеке у нас получилось таким образом скомпоновать растения, что там растут пряные травы. В следующем отсеке получился ассортимент овощных культур: помидоры, кабачок, перцы, петрушка. Это мы планируем съесть, когда вырастет.

Елизавета Салихова, организатор проекта "Огород на Карповке"


В следующем году активисты планируют полностью засадить лодку. Ребята надеются, что жители будут принимать активное участие в жизни огорода.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: набережная карповки, общественные огороды, садоводство
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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