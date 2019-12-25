  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В "Севкабель Порт" открыли часть магазинов
Сегодня, 14:27
46
nastya960

В "Севкабель Порт" открыли часть магазинов

0 0

В общественном пространстве "Севкабель Порт" открыли часть магазинов, пустив на закрытую с весны территорию первых посетителей. Об этом NSP рассказали в пресс-службе общественного пространства "Севкабель Порт".

С момента введения режима повышенной готовности и запрета на массовые мероприятия в марте общественное пространство было закрыто для посетителей. Сейчас к офисам, которые не были закрыты, добавились некоторые магазины  и кафе, которые работают навынос.

Также в период пандемии удалось найти и новых арендаторов. удалось найти и новых арендаторов. Крупнейшее ожидаемое открытие – ритейл-зона в формате контейнерного терминала в стоящем на набережной кабельном цеху площадью около 17 000 кв.метров.

В Петербурге летом появится новая торговая сеть.

Фото: ВК/ Севкабель Порт / Sevkabel Port

Теги:
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии