В "Севкабель Порт" открыли часть магазинов

В общественном пространстве "Севкабель Порт" открыли часть магазинов, пустив на закрытую с весны территорию первых посетителей. Об этом NSP рассказали в пресс-службе общественного пространства "Севкабель Порт".

С момента введения режима повышенной готовности и запрета на массовые мероприятия в марте общественное пространство было закрыто для посетителей. Сейчас к офисам, которые не были закрыты, добавились некоторые магазины и кафе, которые работают навынос.

Также в период пандемии удалось найти и новых арендаторов. удалось найти и новых арендаторов. Крупнейшее ожидаемое открытие – ритейл-зона в формате контейнерного терминала в стоящем на набережной кабельном цеху площадью около 17 000 кв.метров.

В Петербурге летом появится новая торговая сеть.

Фото: ВК/ Севкабель Порт / Sevkabel Port