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В Ленобласти открылись 6 новых школ 1 сентября
Сегодня, 20:05
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В Ленобласти открылись 6 новых школ 1 сентября

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Во всем регионе за парты сели свыше 173 тысяч человек.

Во вторник, 1 сентября, в Ленинградской области для учеников распахнули двери 6 новых школ. Половина из них находится во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

Так, одно новое учреждение заработало в Мурино, и два - в Буграх. Особенно важным проектом стала школа с углубленным изучением английского языка, рассчитанная на 950 мест.

Добавим, что в День знаний в школы отправились более 173 тысяч учеников, 21 тысяча из которых - первоклассники. 

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко проверил качество питания в столовой Новосельской школы.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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