В Ленобласти открылись 6 новых школ 1 сентября

Во всем регионе за парты сели свыше 173 тысяч человек.

Во вторник, 1 сентября, в Ленинградской области для учеников распахнули двери 6 новых школ. Половина из них находится во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, одно новое учреждение заработало в Мурино, и два - в Буграх. Особенно важным проектом стала школа с углубленным изучением английского языка, рассчитанная на 950 мест.

Добавим, что в День знаний в школы отправились более 173 тысяч учеников, 21 тысяча из которых - первоклассники.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко проверил качество питания в столовой Новосельской школы.

Фото: Pixabay