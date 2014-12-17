В обновленной операционной Всеволожска провели первые операции

В отделении был сделан ремонт и закуплено новое оборудование в рамках национального проекта.

В среду, 20 октября, в обновленной операционной Всеволожской поликлиники провери первые операции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Отделение работает с 2014 года, и в год здесь проводилось более 1200 лечебных и диагностических манипуляций. Высококлассную медицинскую помощь здесь получают пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Во время ремонта было закуплено новое оборудование.

По словам заведующего отделением РХМДЛ Владимира Ардефеа, в день делается по 14 операций, врачи работают круглосуточной, принимая и плановых, и экстренных пациентов.

Ранее мы писали, что в Ленинградском онкодиспансере провели операцию методом внутрипротоковой фотодинамической терапии.

Фото: сайт администрации Ленобласти