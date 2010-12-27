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В области стартует работа Международного волонтерского археологического лагеря
Сегодня, 10:02
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nastya960
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В области стартует работа Международного волонтерского археологического лагеря

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Официальное открытие 23 июля 2018 (понедельник).

В понедельник, 23 июля, в 12.00 в Копорской крепости (Ленинградская область, Ломоносовский район) состоится официальное открытие Международного волонтерского археологического лагеря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Волонтеры присоединятся с 23 июля по 18 августа к археологической экспедиции, которая развернулась в Копорской крепости летом 2018 года. Принимать участие будут представители из Франции и России (Астрахань, Казань, Москва, Республика Саха, Ленинградская область и Санкт-Петербург). 

В программе: 

12.00 – 13.00 – экскурсия по Копорской крепости для представителей СМИ с рассказом об археологических работах на территории крепости. 

13.00 – 13.40 – приветственное слово организаторов и участников, вручение символических сувениров волонтерам. 

13.40 – 14.20 – концертная программа. 

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области стартовал "Зеленый маршрут".

Фото: Путешествие - моя стихия! Parfenon Travel./ ВК

Теги: археологи , волонтеры , копорская крепость , ломоносовский район
Категории: Лента новостей

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