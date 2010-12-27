В Ленинградской области стартовал "Зеленый маршрут"

Победители областного этапа Всероссийского конкурса "Зеленый маршрут" впервые прошли по предложенной ими трассе и провели на ней субботник.

Победители областного этапа Всероссийского конкурса "Зеленый маршрут", представившие работу "Война и мир "Красной горки"" впервые прошли по предложенной ими трассе и провели на ней субботник. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Из парка "Поляна Бинки" туристы могут начать свой путь и по дороге поучаствовать в субботнике, посетить заказники, парки и военные форты. В ходе экспедиции участники команды-победителя провели фото- и видеосъемку тропы. В дальнейшем будет разработана карта маршрута с внесенными предложениями по его благоустройству, а также вариант экскурсии в игровом формате. Также собирается материал для аудиогида.

Всероссийский конкурс "Зеленый маршрут" проводится Министерством культуры РФ, ВОД "Волонтеры Победы" при содействии органов исполнительной власти субъектов РФ. В рамках конкурса участники разрабатывают трассировку маршрутов, оценивают состояние экологических троп, проводят субботники.

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