Кадровую практику Ленобласти признали лучшей на всероссийском конкурсе

Министерство труда выделило работу по управлению кадрами в Правительстве Ленобласти из числа 169 аналогичных практик со всей страны.

На прошедшем всероссийском конкурсе "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления" от Министерства труда России почетного диплома победителя удостоилась программа администрации губернатора и Правительства Ленобласти, а также реализация этой программы. Практика под названием "Организация комплексной работы по управлению кадрами как инструмент обеспечения исполнения полномочий и функций органов исполнительной власти Ленобласти" продемонстрировала новые возможности для улучшения работы госучреждений, повышения качества госуслуг.

Создатели кадровой практики тщательно переработали квалификационные требования, запустили новые процессы распределения полномочий и функций и закрепили ответственность за их исполнение за каждым работником, государственного и муниципального уровней. По данным показателям кадровая практика Правительства Ленобласти превзошла 169 программ по управлению кадрами из других регионов. Теперь она может использоваться в качестве опытной практики в любом регионе страны.

Ранее в Гатчине наградили победителей регионального этапа конкурса на звание "Лучший работник организации социального обслуживания" от Министерства труда и соцзащиты.

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