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Лучших соцработников наградят в Гатчине 11 мая
Сегодня, 17:47
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kraratau27

Лучших соцработников наградят в Гатчине 11 мая

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Региональный этап конкурса соцработников завершится в столице Ленобласти.

Победителей регионального этапа конкурса на звание "Лучший работник организации социального обслуживания" от Министерства труда и соцзащиты будут награждать в Гатчине 11 мая.

Чествовать будут победителей в номинациях: "Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания", "Лучший психолог организации социального обслуживания", "Лучший воспитатель организации социального обслуживания", "Лучший специалист по реабилитации и абилитации инвалидов организации социального обслуживания" и "Лучшая медицинская сестра организации социального обслуживания". З специальные премии вручат за долголетие в социальной работе, за развитие и внедрение новых технологий и за работу по поддержке и повышению качества жизни детей и семей с детьми. 

Ожидает награда и лучшего работника негосударственной организации социального обслуживания. 

Главной задачей конкурса организаторы называют повышение престижа профессии социальных работников, материальное стимулирование их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров.

Ранее на поддержку некоммерческих организаций Ленобласти, работающих в социальной сфере, Фонд президентских грантов направил 20 миллионов рублей. 

Фото: Pixabay 

Теги: гатчина, лучший соцработник, социальная сфера, соцработники
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Панов Константин
Сегодня 18:08

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