Лучших соцработников наградят в Гатчине 11 мая

Региональный этап конкурса соцработников завершится в столице Ленобласти.

Победителей регионального этапа конкурса на звание "Лучший работник организации социального обслуживания" от Министерства труда и соцзащиты будут награждать в Гатчине 11 мая.

Чествовать будут победителей в номинациях: "Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания", "Лучший психолог организации социального обслуживания", "Лучший воспитатель организации социального обслуживания", "Лучший специалист по реабилитации и абилитации инвалидов организации социального обслуживания" и "Лучшая медицинская сестра организации социального обслуживания". З специальные премии вручат за долголетие в социальной работе, за развитие и внедрение новых технологий и за работу по поддержке и повышению качества жизни детей и семей с детьми.

Ожидает награда и лучшего работника негосударственной организации социального обслуживания.

Главной задачей конкурса организаторы называют повышение престижа профессии социальных работников, материальное стимулирование их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров.

Ранее на поддержку некоммерческих организаций Ленобласти, работающих в социальной сфере, Фонд президентских грантов направил 20 миллионов рублей.

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