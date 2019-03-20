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Идеи петербургских активистов вышли на всероссийский уровень
Сегодня, 14:08
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smirenny

Идеи петербургских активистов вышли на всероссийский уровень

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Речь идет о IV Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что два петербургских проекта вошли список финалистов и победителей IV Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования.

Номинацию "Самый оригинальный проект" взяла Мария Варламова. Ее проект уже реализован в Адмиралтейском районе. Это душевая для бездомных в комплексном центре социального обслуживания населения. Люди могут получить там средства гигиены, постирать и высушить одежду, а также получить любую другую помощь.  Общая стоимость проекта составила почти 4,3 миллиона рублей. По данным Комитета финансов Петербурга, ежедневно она принимает до 20 человек с 2019 года. 

Вторую номинацию забрал Иван Серапин и его проект по ремонту библиотеки на Морской набережной.

Всего в конкурсе принял участие 581 проект 7 тысяч авторов из 35 регионов России.

Ранее мы писали, что проспект Энергетиков расширят за 192 миллиона рублей.

Фото: ВК/ Ночлежка 

Теги: всероссийский конкурс, инициативное бюджетирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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