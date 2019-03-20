Идеи петербургских активистов вышли на всероссийский уровень

Речь идет о IV Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что два петербургских проекта вошли список финалистов и победителей IV Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования.

Номинацию "Самый оригинальный проект" взяла Мария Варламова. Ее проект уже реализован в Адмиралтейском районе. Это душевая для бездомных в комплексном центре социального обслуживания населения. Люди могут получить там средства гигиены, постирать и высушить одежду, а также получить любую другую помощь. Общая стоимость проекта составила почти 4,3 миллиона рублей. По данным Комитета финансов Петербурга, ежедневно она принимает до 20 человек с 2019 года.

Вторую номинацию забрал Иван Серапин и его проект по ремонту библиотеки на Морской набережной.

Всего в конкурсе принял участие 581 проект 7 тысяч авторов из 35 регионов России.

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Фото: ВК/ Ночлежка