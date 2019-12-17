Проспект Энергетиков расширят за 192 миллиона рублей

Стартовал конкурс на проведение ремонта.

В среду, 16 сентября, стало известно, что в Петербурге стартовал конкурс на проведение капитального ремонта проспекта Энергетиков.

По плану магистраль Красногвардейского района должны расширить. Речь идет о проезжей части у ж/д переезда недалеко от перекрёстка с Магнитогорской улицей. Начальная цена соглашения – 192, 6 миллиона рублей. Подрядчик должен будет не только расширить дорогу, но и восстановить железнодорожные пути в районе пересечения с автодорогой.

Ремонт начнут в этом году, а закончить его планируют не позднее начала осени 2021 года.

Ранее мы писали, что в общественном пространстве на Карповке появится пешеходная зона.

Фото: Piter.TV