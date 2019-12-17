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Проспект Энергетиков расширят за 192 миллиона рублей
Сегодня, 21:40
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smirenny

Проспект Энергетиков расширят за 192 миллиона рублей

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Стартовал конкурс на проведение ремонта.

В среду, 16 сентября, стало известно, что в Петербурге стартовал конкурс на проведение капитального ремонта проспекта Энергетиков. 

По плану магистраль Красногвардейского района должны расширить. Речь идет о проезжей части у ж/д переезда  недалеко от перекрёстка с Магнитогорской улицей. Начальная цена соглашения – 192, 6 миллиона рублей. Подрядчик должен будет не только расширить дорогу, но и восстановить железнодорожные пути в районе пересечения с автодорогой. 

Ремонт начнут в этом году, а закончить его планируют не позднее начала осени 2021 года.

Ранее мы писали, что в общественном пространстве на Карповке появится пешеходная зона.

Фото: Piter.TV

Теги: расширение
Категории: Лента новостей,

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