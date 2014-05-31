В ноябре завершится благоустройство набережной реки Карповки у метеостанции

На данный момент степень готовности объекта составляет 85%.

В Петроградском районе продолжается создание единого непрерывного пешеходного маршрута вдоль набережной реки Карповки. Уже благоустроены территории от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Также благоустроен участок набережной реки Карповки – территория у Ленполиграфмаша. На месте стихийной парковки расположилась уютная зона отдыха с необычными светодиодными фонарями и скамейками. На очереди – территория у метеостанции: от Песочной набережной до Барочного моста. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петроградского района.

На первом этапе были проведены демонтажные работы по подготовке территории к благоустройству, проложен кабель освещения. Началось устройство 8000 м2 газона, 1052 м2 плиточного покрытия, набивного покрытия из песка и гальки, усыновлено 460 м бортового камня.

На втором этапе было высажено более 900 кустарников, выполнено устройство цветников и мощение тротуарной плиткой на площади 1052 м2.

На данный момент степень готовности объекта составляет 85%. Специалисты приступили к третьему этапу в рамках которого будет смонтирован спуск к воде, установлены малые архитектурные формы: скамьи, урны, гамаки. Работы должны завершиться до 20 ноября.

На благоустроенной территории появится кинологическая площадка, а возле настилов из декинга – пейзажные уголки с декоративными скамьями для детей в виде рыб.

Ранее в поликлинике № 34 Петроградского района завершили ремонт и начали закупать новое оборудование.

Фото: администрация Петроградского района