Отмечается, что работы по капитальному ремонту проводились без ущерба процессам оказания медицинской помощи жителям района.

В поликлинике № 34 Петроградского района завершили ремонт и закупают новое оборудование. Об этом сообщила районная администрация.

В поликлинике, которая находится на Зверинской улице, дом 15, провели капитальный ремонт второго этажа. Стоимость работ составила 6 млн рублей. Всего были отремонтированы 13 кабинетов. Специалисты демонтировали плинтуса, полы, вентиляционные короба, деревянные и устаревшие санитарно-технические конструкции. Затем была выполнена замена демонтированных элементов. Также в ходе ремонты были проведены работы по оборудованию поликлиники современной системой отопления, выполнены сантехнические и электромонтажные работы.

Отмечается, что работы по капитальному ремонту проводились без ущерба процессам оказания медицинской помощи жителям района.

Сейчас проходят конкурсные процедуры по приобретению оборудования в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в Санкт‑Петербурге на 2021-2025 годы" на сумму 1,5 млн рублей для оснащения кабинетов врачей-специалистов.

Ранее стало известно, что Петербург сохраняет темпы модернизации лифтов.

Фото: администрация Петроградского района