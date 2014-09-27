В ноябре завершат работы по реставрации деревянной беседки в Сестрорецке

Рабочим остается докрасить некоторые детали, благоустроить территорию и демонтировать строительные ограждения.

В пятницу, 15 октября, в пресс-службе КГИОП сообщили, что реставраторы почти закончили работу над деревянной "шляпинской" беседкой в Сестрорецке. Объект должны сдать к середине ноября: осталось докрасить детали, благоустроить территорию и демонтировать строительные ограждения.

Специалисты смогли сохранить деревянные конструкции регионального памятника на 95%. Беседку не закроют для жителей: любой желающий сможет в ней сфотографироваться. Однако для защиты от вандалов было решено разработать комплексную систему видеонаблюдения.

В Смольном отметили, что из бюджета выделили 4,7 млн рублей. Конструкции разобрали в июне. За это время восстановили пол беседки, скамьи, декоративное ограждение и лестницу, деконструировали цоколь, расчистили стойки до здоровой древесины, а затем выполнили протезирование элементами из сухой древесины. Помимо этого были демонтированы гранитные блоки, на них и установили беседку.

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Фото: КГИОП