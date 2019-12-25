В Песочном появится новый корпус онкоцентра

Контракт на строительство был заключен в ноябре.

Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракты на строительство и проектирование социальных объектов. Среди них — здание онкологического центра в поселке Песочный и детский туберкулезный санаторий в Ушково, сообщила пресс-служба комитета по строительству Петербурга.

Амбулаторно-поликлинический корпус ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" появится на Ленинградской улице, 68А, литера А в поселке Песочный. Подрядчиком выступит ООО "ЭлинАльфа".

Кроме того, ООО "Петроградпроект" заключило контракт на выполнение работ по проектированию строительства здания для центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов по адресу на Камской улице.

Проектировать детский санаторий на 300 мест в поселке Ушково будет ООО "АКБ Монолит".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге завершается строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн.

Фото: Piter.TV