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В Песочном появится новый корпус онкоцентра
Сегодня, 14:02
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В Песочном появится новый корпус онкоцентра

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Контракт на строительство был заключен в ноябре.

Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракты на строительство и проектирование социальных объектов. Среди них — здание онкологического центра в поселке Песочный и детский туберкулезный санаторий в Ушково, сообщила пресс-служба комитета по строительству Петербурга.

Амбулаторно-поликлинический корпус ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" появится на Ленинградской улице, 68А, литера А в поселке Песочный. Подрядчиком выступит ООО "ЭлинАльфа".

Кроме того, ООО "Петроградпроект" заключило контракт на выполнение работ по проектированию строительства здания для центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов по адресу на Камской улице.

Проектировать детский санаторий на 300 мест в поселке Ушково будет ООО "АКБ Монолит". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге завершается строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн. 

Фото: Piter.TV

Теги: онкоцентр, социальный объект, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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