В ноябре петербургский транспорт перевозит по 3 млн человек в будний день

Из-за пандемии и ограничительных мер показатели по пассажиропотоку упали по всем видам транспорта.

Пассажиропоток в петербургском транспорте в ноябре в будние дни составляет 3 млн человек в сутки, в выходные — 2 млн человек в сутки. Половину из них берет на себя метрополитен. В целом, несмотря на большое количество заболевших коронавирусом, в транспорте фиксируют относительно стабильный пассажиропоток, узнал "Петербургский дневник".

В период "первой" волны падение количество пассажиров было более значительным. Так, например, метрополитен потерял 80% пассажиропотока, который был зафиксирован в аналогичный период в 2019-м году.

Из-за закрытых границ в аэропорту Пулково показатели по международным направлениям просели почти на 90%. При этом внутренние рейсы почти не потеряли в показателях. В целом пассажиропоток снизился на треть по сравнению с цифрами прошлого года. Поезда дальнего следования потеряли около 50% пассажиров, а автовокзал – 76%

Стабильнее всего оказались грузоперевозки: падение составило всего 6%.

Ранее вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов объяснил, что стоимость проезда в общественном транспорте нельзя не повысить из-за уменьшения пассажиропотока.

Фото: Piter.TV