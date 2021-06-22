В новосибирском аэропорту сняли с рейса дебошира

В отношении матерящегося пассажира составлены два административных протокола.

В новосибирском аэропорту "Толмачево" представители закона сняли с рейса дебошира. Об этом журналистам сообщили в сибирском отделении транспортного управления МВД. По данным надзорного ведомства, мужчина находился в неадекватном состоянии. Он планировал улететь в Новый Уренгой. О проблемном пассажире сообщил экипаж лайнера: клиент авиакомпании громко ругался и выкрикивал нецензурные слова.

Доставлен в дежурную часть 40-летний житель Красноярского края, который не выполнял неоднократные требования экипажа и командира воздушного судна прекратить противоправные действия, а продолжал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и размахивать руками. пресс-служба УТ МВД

Командир самолета принял решение прервать руление и направить борт к месту стоянки. Решение обусловлено невозможностью обеспечить безопасность пассажиров рейса. В отношении задержанного дебошира полиция составила административные протоколы по части 1 статьи 20.1, а также части 6 статьи 11.17 КоАП. Второе правонарушение является более тяжелым. Максимальное наказание за него составил арест на срок до 15 суток и штраф в размере 2-5 тысяч рублей.

В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы ВПП.

Видео: ВКонтакте / Новосибирск