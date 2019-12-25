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В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы ВПП
Сегодня, 14:15
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В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы ВПП

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Никто из пассажиров не пострадал.

В аэропорту Симферополя пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сообщается, что в результате данного инцидента никто не пострадал. Однако ВПП оказалась заблокирована на определенное время, что не позволило аэропорту принимать и отправлять рейсы.

Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. 

из сообщения пресс-службы аэропорта

Уточняется, что ВПП находится в нормативном состоянии. Все пассажиры воздушного судна были переведены в терминал аэропорта. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По факту инцидента прокуратура проводит проверку.

Ранее в Шереметьево экстренно приземлился самолет из Петербурга.

Фото: Telegram/Аэрофлотовщина

Теги: аэропорт, выкатился за впп, самолет, симферополь
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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