В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы ВПП

Никто из пассажиров не пострадал.

В аэропорту Симферополя пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сообщается, что в результате данного инцидента никто не пострадал. Однако ВПП оказалась заблокирована на определенное время, что не позволило аэропорту принимать и отправлять рейсы.

Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. из сообщения пресс-службы аэропорта

Уточняется, что ВПП находится в нормативном состоянии. Все пассажиры воздушного судна были переведены в терминал аэропорта. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По факту инцидента прокуратура проводит проверку.

Ранее в Шереметьево экстренно приземлился самолет из Петербурга.

Фото: Telegram/Аэрофлотовщина